Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük yerel haberi: Safranbolu Belediyesi'nin En Güzel Bahçe, Balkon ve Vitrin Yarışması Sonuçlandı

Yerel Haberler

Karabük yerel haberi: Safranbolu Belediyesi'nin En Güzel Bahçe, Balkon ve Vitrin Yarışması Sonuçlandı

Karabük haberler... Safranbolu Belediyesi’nin kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği En Güzel Bahçe, Balkon, Vitrin Yarışması sonuçlandı.

Safranbolu Belediyesi'nin kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği En Güzel Bahçe, Balkon, Vitrin Yarışması sonuçlandı.

Yarışmanın En Güzel Bahçe kategorisinde Dadibra Konak Otel'in bahçesi birinci, N. Selmin Kangal'ın bahçesi ikinci ve Ahmet Şahin'in bahçesi üçüncü seçildi.

En Güzel Balkon kategorisinde Mustafa Tunç'un balkonu birinci, Yasin – Nurgüz Dikmen'in balkonu ikinci ve Amine Yılmaz'ın balkonu üçüncü oldu.

En Güzel Vitrin kategorisinde Salash Giyim, En Güzel Bahçe kategosinde Ahmet Berk Tahmazoğlu mansiyona layık görüldü.

Ödül törenin, 10 Eylül'de yapılacağı bildirildi. Törende, dereceye giren yarışmacılara ödülleri verilecek ve tüm katılımcılara sertifikaları takdim edilecek. İlk 10'a girenlere ise çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

Safranbolu Bahçe Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title