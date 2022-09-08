Karabük yerel haberi: Safranbolu Belediyesi'nin En Güzel Bahçe, Balkon ve Vitrin Yarışması Sonuçlandı

Safranbolu Belediyesi'nin kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği En Güzel Bahçe, Balkon, Vitrin Yarışması sonuçlandı.

Yarışmanın En Güzel Bahçe kategorisinde Dadibra Konak Otel'in bahçesi birinci, N. Selmin Kangal'ın bahçesi ikinci ve Ahmet Şahin'in bahçesi üçüncü seçildi.

En Güzel Balkon kategorisinde Mustafa Tunç'un balkonu birinci, Yasin – Nurgüz Dikmen'in balkonu ikinci ve Amine Yılmaz'ın balkonu üçüncü oldu.

En Güzel Vitrin kategorisinde Salash Giyim, En Güzel Bahçe kategosinde Ahmet Berk Tahmazoğlu mansiyona layık görüldü.

Ödül törenin, 10 Eylül'de yapılacağı bildirildi. Törende, dereceye giren yarışmacılara ödülleri verilecek ve tüm katılımcılara sertifikaları takdim edilecek. İlk 10'a girenlere ise çeşitli hediyeler takdim edilecek.