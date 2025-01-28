Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün damadı kendini böyle savundu: İkaz butonlarına basamadım

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı

Karabük ve Kırşehir Üniversiteleri Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Karabük ve Kırşehir Üniversiteleri Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, akademik iş birliği protokolü imzalayarak ulusal ve uluslararası projelerde ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

Karabük Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi arasında imzalanan akademik iş birliği protokolü ile ulusal ve uluslararası alanlarda ortak projeler gerçekleştirecek.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil bir araya geldi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede iki üniversite arasında eğitimden bilimsel araştırmalara, festivallerden teknolojiye kadar geniş bir alanı kapsayan akademik iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokole göre iki üniversite; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri ve Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali gibi etkinliklerde iş birliği yapacak. Protokol, her iki üniversitenin TÜBİTAK ve uluslararası proje başvurularında ortak çalışmalar yapmasını da hedefliyor. Bu çerçevede, araştırma projelerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve sonuçlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kırışık, protokolün yalnızca iki üniversite arasındaki akademik bağları güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda ulusal ve uluslararası projelere önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İş birliğinin, öğrenci ve öğretim üyelerine farklı alanlarda tecrübe kazanma fırsatı sunacağını vurgulayan Kırışık, bu tür adımların akademik dünyaya ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversiteler arası iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, bu çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini aktardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye geri dönüyor
img

Avrupa'nın hasta adamı için korku git gide artıyor
img

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.