Karabük Üniversitesi Rektörü Eskipazar Meslek Yüksekokulunu Ziyaret Etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler çerçevesinde Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, Eskipazar Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, akademik ve idari personel eşlik etti.

Rektör Kırışık, Eskipazar Meslek Yüksekokuluna bağlı birimlerde yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu. Raylı sistemler alanında Eskipazar MYO'nun geliştirilmesi ve yeni akademik yetenekler kazandırılması konusunda yapılacak çalışmaların planlaması yapıldı. Hadrianapolis Antik Kentindeki kazı ve eser koruma çalışmalarına destek olmak amacıyla Eser Koruma Programına öğrenci alımı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - KARABÜK