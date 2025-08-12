Karabük Üniversitesi'nin Doğum Artışı Politika Modeli Tanıtıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a bilimsel verilere dayalı 'Türkiye Doğum Artışı Politika Modeli'ni tanıttı. Modelin aile dostu politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM tarafından hazırlanan ve bilimsel verilere dayalı ' Türkiye Doğum Artışı Politika Modeli'ni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a tanıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e geldi.

Valilik ziyareti sırasında KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Bakan Göktaş'a KAPGEM tarafından hazırlanan ve bilimsel verilere dayalı ' Türkiye Doğum Artışı Politika Modeli Önerisi"ni sundu.

Demografik değişim, sosyoekonomik dinamikler ve toplumsal değerler dikkate alınarak geliştirilen modelin, aile dostu politikaların hayata geçirilmesine ve genç nüfusun güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Kırışık, KBÜ öncülüğünde hayata geçirlen Türkiye'nin ilk sosyal bilimler festivali "Sosyalfest"i de tanıttı.

Kırışık, Sosyalfest'in insan ve toplum merkezli bakış açısıyla hem Türkiye'nin hem de dünyanın ihtiyaç ve sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan bilimsel bir festival olduğunu aktardı.

Bakan Göktaş, Karabük Üniversitesinin çalışmaları ve sunulan öneriler için teşekkür ederek, aile yapısının korunması ve genç nüfusun güçlendirilmesine yönelik projelere verdikleri önemi ifade etti. - KARABÜK

