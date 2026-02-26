Karabük Üniversitesi'nde şehitler için iftar programı düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Ramazan ayı kapsamında düzenlediği şehitleri anma iftar programında, aziz şehitlerin hatırasını rahmet ve minnetle yad etti.

Programda şehit aileleri, öğrenciler ve akademisyenler bir araya gelirken, birlik ve kararlılık mesajları verildi.

Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen iftar programına Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Şehit Aileleri Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, şehit aileleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası vatan uğruna can veren şehitler için dualar edildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık konuşmasında, şehitlerin milletin en kıymetli emaneti olduğunu belirterek, "Bugün özgürsek, bunu karada, denizde, havada canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimize borçluyuz. Onlara ne kadar dua etsek azdır" dedi. Kırışık, Ramazan ayının manevi atmosferinin şehitler ve gaziler sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Programda birlik ve kararlılık mesajları da öne çıkarken Rektör Kırışık, "Bu irade, bu kararlılık bugün bağımsızlığımızın en büyük teminatıdır. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu ise Karabük Üniversitesinin ev sahipliğine teşekkür ederek, "Ülkeler bundan sonra savaşı gençlerle, üniversitelerle kazanacaktır. Sizlere çok güveniyoruz" dedi.

Katılımcılar iftarın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Şehit aileleri, böyle anlamlı bir organizasyonda buluşmanın kendilerine güç verdiğini belirtirken, öğrenciler ise şehit aileleriyle aynı sofrayı paylaşmanın milli birlik duygularını pekiştirdiğini dile getirdi. - KARABÜK

