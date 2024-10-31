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Karabük Üniversitesi'nde Bilimsel Yayıncılık Toplantısı Düzenlendi

Karabük Üniversitesi'nde Bilimsel Yayıncılık Toplantısı Düzenlendi
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik yayıncılık hedefleri doğrultusunda dergilerin editörleriyle bir araya gelerek kalite standartları, uluslararası indekslerde yer alma hedefleri ve yayın politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite bünyesinde yayımlanan bilimsel, akademik, kültürel ve sanatsal dergilerin editörleriyle bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Karabük Üniversitesi Senato Toplantı Odası'nda düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Üniversitesi bünyesinde yayımlanan bilimsel, akademik, kültürel ve sanatsal dergilerin editörleri ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Bünyamin Gün katıldı.

Toplantıda Karabük Üniversitesinin akademik yayıncılık hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bilimsel dergilerin kalite standartlarının artırılması, uluslararası indekslerde yer alma hedefleri ve akademik alanda daha geniş kitlelere ulaşmak için yapılması gerekenler üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, dergilerin makale kabul süreçleri, hakem değerlendirmeleri ve yayın politikaları ele alındı.

Toplantıda ulusal ve uluslararası indeks kuruluşları değerlendirilerek bilim alanlarında dünyada yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin bilimsel gelişmesindeki başarılar analiz edildi. Bu başarıların artırılması için yapılan ve yapılmak istenen vizyon projeler üzerinde çalışıldı.

Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin akademik yayıncılık alanındaki başarılarını daha da ileriye taşıma hedefinde olduklarını ifade ederek, bu sürece katkı sunan tüm editörlere teşekkür etti. Toplantının, Karabük Üniversitesinin akademik yayıncılıktaki yetkinliğini artırmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kırışık, üniversitenin tüm akademik yayın organlarının bilim dünyasına değerli katkılar sunması için editörlerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantı sonunda, dergilerin belirlenen hedeflere ulaşması için yapılacak çalışmaların planlaması ve iş birliği alanları üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunularak gelecek döneme ilişkin yol haritası çizildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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