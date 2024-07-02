Üye Girişi
Haberler

Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi arasında akademik ve festival iş birliği protokolleri imzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ile akademik iş birliği ve festival iş birliği protokolleri imzaladı. Protokoller, ortak araştırma projeleri, öğrenci değişimi ve uluslararası etkinlikler gibi konuları kapsamaktadır.

Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi arasında akademik ve festival iş birliğini içeren protokoller imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tiran'daki Tiran New York Üniversitesi (UNYT) Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş'i ziyaret etti. Rektör Kırışık'a ziyaret sırasında Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur da eşlik etti.

Görüşmede ortak araştırma projeleri, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programları, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyet konuları ele alındı. Ayrıca görüşmede Erasmus hareketliliklerinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından akademik iş birliği protokolü ile KBÜ tarafından organize edilen SOSYALFEST ve SAĞLIKFEST iş birliğini içeren protokoller imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolleriyle Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi arasında akademik, stratejik, verimli ve ileriye dönük ilişkiler kurulması amaçlanıyor.

Uluslararası ağını genişleterek ve geliştirerek uluslararası bir üniversite olma hedeflerini daha da ileriye taşımaya devam edeceğini belirten Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin gerek ulusal gerekse uluslararası iş birlikleriyle gelişmesinin daha kapsamlı ve nitelikli olacağına dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve daha önceden Karabük Üniversitesinde görev yapmış olan Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ise iki üniversite arasındaki iş birliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Kırışık Ali Güneş Karabük Rektör Eğitim Yerel Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Bakmadan Geçme

Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi? Mide yanması neden olur? Mide yanması nedir ve tedavileri nelerdir? Mide yanması belirtileri! Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki! TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? 20 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman? 20 bin öğretmen ataması mülakatları nasıl olacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı! ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kim? Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi? TRT 1 frekans bilgileri güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 frekans numarası kaç? Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor? Beşiktaş, Anderson Talisca'yı aldı mı? Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?
Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt

Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title