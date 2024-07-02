Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi arasında akademik ve festival iş birliği protokolleri imzalandı

Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi arasında akademik ve festival iş birliğini içeren protokoller imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tiran'daki Tiran New York Üniversitesi (UNYT) Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş'i ziyaret etti. Rektör Kırışık'a ziyaret sırasında Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur da eşlik etti.

Görüşmede ortak araştırma projeleri, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programları, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyet konuları ele alındı. Ayrıca görüşmede Erasmus hareketliliklerinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından akademik iş birliği protokolü ile KBÜ tarafından organize edilen SOSYALFEST ve SAĞLIKFEST iş birliğini içeren protokoller imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolleriyle Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi arasında akademik, stratejik, verimli ve ileriye dönük ilişkiler kurulması amaçlanıyor.

Uluslararası ağını genişleterek ve geliştirerek uluslararası bir üniversite olma hedeflerini daha da ileriye taşımaya devam edeceğini belirten Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin gerek ulusal gerekse uluslararası iş birlikleriyle gelişmesinin daha kapsamlı ve nitelikli olacağına dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve daha önceden Karabük Üniversitesinde görev yapmış olan Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ise iki üniversite arasındaki iş birliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK