Karabük Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi Hedefinde Akademik Performansını Artırıyor

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, başarıya dayalı teşvik sistemiyle akademik performansı artırarak araştırma üniversitesi olma yolunda ilk 20'ye girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik ve İdari Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Büyükyılmaz, fakülte bölüm başkanları ile akademik ve idari personel katıldı.

Toplantıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yürütülen çalışmalar ve yeni döneme ilişkin planlamalar ele alındı; akademik ve idari süreçlere dair değerlendirmeler yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin öncelikli hedeflerinden birinin "Araştırma Üniversitesi" statüsüne ulaşmak olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda akademik performans, proje üretimi ve bilimsel yayın sayısını artırmaya yönelik adımlar attıklarını söyledi.

KBÜ'nün Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 54'üncü sırada yer aldığını, güncel verilerle 44'üncü sıraya yükseldiğini hatırlatan Kırışık, şunları kaydetti:

"İlk 20'ye girmek çok zor değil. Üniversitemizde kendi bilişim sistemimizi oluşturuyoruz. Bu sistem üzerinden tüm akademik performansı, fakülte bazında Q1 yayın oranlarını ve başarı endekslerini anlık takip edebileceğiz."

Başarıya dayalı yeni bir teşvik sistemini hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Kırışık, akademisyenlerin yayın, proje ve bilimsel çıktılarla destekleneceğini söyledi. Kırışık, "Yayın, proje ve bilimsel çıktı üreten akademisyenlerimizi ödüllendireceğiz." diye konuştu.

Rektör Kırışık, üniversitenin sosyal sorumluluk ve kültürel faaliyetlerine de değinerek, KBÜFEST '81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor' etkinliğinin öğrencilerin ve personelin kendi memleketlerini tanıtmaları için önemli bir fırsat sunduğunu da söyledi.

Karabük Üniversitesi öncülüğünde organize edilen "Sosyalfest"in ise Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir marka haline geldiğini vurgulayan Kırışık, şunları aktardı:

"Sosyalfest'in ikincisini 10-11 Mayıs tarihlerinde farklı bir büyük şehirde düzenleyeceğiz. Yapılacak festivalde toplam 6 milyon TL ödül dağıtacağız. Sosyal bilimlerde, inovasyonda ve girişimcilikte dünya çapında bir organizasyon olma yolundayız."

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Ozan Büyükyılmaz ise İşletme Fakültesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program kapsamında Rektör Kırışık tarafından, Karabük Üniversitesi İşletme Bölümünün STAR (Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 4 yıl süreyle akredite edilmesine katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi. Ayrıca önceki dönem yöneticilerine ve 10 yılını dolduran idari personele de plaket takdim edildi. - KARABÜK