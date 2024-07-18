Karabük'ten YKS'de 3 öğrenci ilk 100 arasında yer aldı

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, açıklanan YKS sonuçları çerçevesinde kentten 3 öğrencinin ilk yüz kişi arasında yer aldığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 16 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan YKS sonuçları kapsamında genel değerlendirmelerde bulundu.

Akbaş yaptığı değerlendirmede: "Öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren tüm öğrencilerimi tebrik ediyor, sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum. YKS sonuçlarını geçmiş yıllarla kıyasladığımızda, değerlendirdiğimizde bu yıl elde edilen YKS başarısının kitlesel olarak çok üst düzeyde olduğunu tüm alanlarda bir önceki yıla göre başarının üç kat arttığını görmekteyiz. Bu çerçevede elde edilen ilk veriler doğrultusunda YKS'de ilk yüz içerisinde üç öğrencimiz yer aldı. Bu öğrencilerimizi başarılarından ötürü ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencisi Kerem Gündüz'ün Sayısalda Türkiye 32.'si, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zümra Başaran Sözelde Türkiye 79.' Su, Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Kömeç'in de Sözelde Türkiye 88.'si olduğunu bildiren Akbaş, "2023 yılında ilk yüzde öğrenci bulunmaz iken 2024 yılında ilk yüzde 3 öğrencimiz yer aldı. İlk bine baktığımızda ise 2023 yılında 4 öğrencimiz var iken bu yıl 12 öğrencimiz bu dilimin içine girdi. Karabük Eğitim Ailesi olarak çocuklarımıza hayatın her noktasında mutlu olabilmelerini sağlamak adına en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK