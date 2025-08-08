Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 24 saattir devam eden orman yangının çevrelendiğini belirterek bir noktada devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınının son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangın itibariyle tüm ekiplerin seferber edildiğini belirten Yavuz, "Sonrasında havadan müdahaleler başladı ve gerçekten güçlü bir şekilde yangına müdahale edildi. Fakat rüzgarın etkisi ve alanın dağlık olması, zaman zaman araç ve personelin girişinde sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Bu nedenle müdahalede çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık. Dün, 1 uçak ve 10 helikopterle havadan müdahale yapıldı. Çalışmalar gün batımına kadar devam etti. Saat 14.00'te başlayan yangına, 170'e yakın aracımız, arazöz, su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 650 görevli ile gönüllülerimiz birlikte müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı" dedi.

"Şu ana kadar tesellimiz, herhangi bir can kaybımızın olmaması" diyen Yavuz, "Dün arkamızda bulunan Yeşil Köyümüz, yangına yakın bir noktada olması nedeniyle güvenlik açısından risk altındaydı. Bu nedenle jandarmamızın desteğiyle yaklaşık 80 hanemizi tahliye ederek vatandaşlarımızı güvenli alanlara aldık. Sabah itibarıyla yangın riski azaldığından, hatta ortadan kalktığından, vatandaşlarımızı güvenli şekilde evlerine döndürdük" ifadelerine yer verdi.

Yavuz, şuan itibariyle yangının çevrelendiğini aktararak şunları söyledi: "Şu an yangın çevrelenmiş durumda. Sadece bir noktada müdahalemiz devam ediyor. İnşallah o noktayı da havadan ve karadan yapılan müdahalelerle tamamen kontrol altına alarak sizlerle paylaşacağız. Rüzgar bize olumsuz bir sürpriz yapmazsa, hava şartları da elverişli olursa, gün içerisinde o noktayı da büyük mücadeleyle söndüreceğiz."

Tüm vatandaşların ormanları koruması gerektiğini kaydeden Yavuz; "Ormanlarımızı el ele vererek korumamız gerekiyor. Bunlar bize geçmişten miras, geleceğe aktarmamız gereken değerler. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz, ormanlarımızı koruma noktasında bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Herkesi birer orman gönüllüsü olmaya, bu ağaçları, ormanlarımızı ve içindeki canlıları korumaya davet ediyorum. Akciğerlerimiz, yeşil vatanımız bizlere emanet. Bu emanete hep birlikte sahip çıkmamız lazım" diye konuştu. - KARABÜK