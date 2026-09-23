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Karabük'te okul çevresi polis denetimleri Turgutlu saldırısı sonrası artırıldı

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Karabük'te okul çevresi polis denetimleri Turgutlu saldırısı sonrası artırıldı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısının ardından Karabük'te öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerindeki polis denetimleri sıklaştırıldı. Ekipler okul bahçeleri ve çevresinde şüphelilerin üst araması ile GBT sorgusu yaparken, uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen okul saldırısının ardından Karabük'te öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerindeki polis denetimleri artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitim gördüğü okul ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Okul bahçeleri ve çevresinde gerçekleştirilen kontrollerde durumundan şüphelenilen kişilerin üst aramaları yapılarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki uygulama ve denetimlerin devam edeceğini bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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