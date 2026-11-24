Karabük'te Öğretmenler Günü korteji Atatürk Anıtı'nda sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü Demir Çelik İlkokulu önünden başlayıp Yenişehir Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Anıtta çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Demir Çelik İlkokulu önünden başlanılan yürüyüş Yenişehir Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Burada devam eden programda anıta çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı