Haberler

Karabük'te öğrencilerden öğretmenlerine anlamlı sürpriz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullara yönelik saldırıların ardından, Karabük'teki lise öğrencileri öğretmenlerine moral vermek için çiçekle sürpriz yaptı. Öğrencilerin hazırladığı etkinlik, öğretmenlerde duygusal anlar yaşattı.

Karabük'te Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi 10/B sınıfı öğrencileri, son günlerde okullara yönelik yaşanan üzücü olaylara kayıtsız kalmayarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, öğretmenlerine moral vermek amacıyla sınıfça bir araya gelerek çiçek aldı. Hazırlıklarını gizlilik içinde sürdüren öğrencilerin sürprizi, öğretmenleri duygulandırırken yüzlerde tebessüm oluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlik öğrenciler tarafından video haline getirilerek kayıt altına alındı. Okulun sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüler kısa sürede beğeni topladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

