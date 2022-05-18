Karabük'te nüfusun 44 bin 848'i gençlerden oluşuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te nüfusun 44 bin 848'i gençlerden oluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Karabük'te nüfusun 44 bin 848'i gençlerden oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 18'ini oluşturan genç sayısının 44 bin 848 olduğu bildirildi.

KARABÜK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 18'ini oluşturan genç sayısının 44 bin 848 olduğu bildirildi.

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yıl sonu itibarıyla, 84 milyon 680 bin 273 kişilik Türkiye nüfusunun 12 milyon 971 289'unun 18-24 yaş grubundaki genç nüfusun oluşturduğunu açıkladı.

Karabük'te ise 18-24 arası genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 18 olurken, genç nüfus 44 bin 848 kişi oldu. Verilere göre Zonguldak'ta genç nüfus sayısı 80 bin 86 ile toplam nüfusun yüzde 13.6'sını, Bartın'da ise 29 bin 831 ile kent nüfusunun yüzde 14.8'i genç nüfus olarak belirlendi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Karabük, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title