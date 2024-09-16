Üye Girişi
Haberler

İzne çıkan astsubay, evinde canına kıydı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te izinde olan Astsubay Mesut Ayyıldız, evinde silahıyla intihar ederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te izinde olduğu öğrenilen astsubay, evinde ölü bulundu. Astsubayın silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

Karabük'te İzinli Astsubay Evinde Ölü Bulundu

ASTSUBAY, EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma Jandarma Karakolu'nda görev yapan Astsubay Mesut Ayyıldız evinde ölü bulundu. Eşi memleketinde olduğu sırada izin aldığı öğrenilen Ayyıldız'ın evinde silahıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Karabük'te İzinli Astsubay Evinde Ölü Bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ayyıldız'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Astsubayın Zonguldaklı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Yerel

Yerel Haberler Güvenlik Olaylar 3-sayfa Karabük Sağlık Yerel

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

Küçücük bebeğe bile aldırmadan rezil planını uyguladı! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler! MasterChef Kuzu Kapama tarifi! En güzel Kuzu Kapama tarifi! Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama için malzemeler! MasterChef Patates püresi tarifi! En güzel Patates püresi tarifi! Patates püresi tarifi nasıl yapılır? Patates püresi için malzemeler! MasterChef Kadınbudu köfte tarifi! En güzel Kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte tarifi nasıl yapılır? Kadınbudu köfte için malzemeler! MasterChef Biber Dolması tarifi! En güzel Biber Dolması tarifi! Biber Dolması tarifi nasıl yapılır? Biber Dolması için malzemeler! MasterChef Taze Fasulye tarifi! En güzel Taze Fasulye tarifi! Taze Fasulye tarifi nasıl yapılır? Taze Fasulye için malzemeler! MasterChef Mercimek Çorbası tarifi! En güzel Mercimek Çorbası tarifi! Mercimek Çorbası tarifi nasıl yapılır? Mercimek Çorbası için malzemeler! Yasama organı nedir? Yasama organı görevi nedir? Bursa elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Gemlik, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title