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Karabük'te İlk Kadın Muhtar Aysun Bostancı'nın Görevi, Hapis Cezasıyla Düşürüldü

Karabük'te İlk Kadın Muhtar Aysun Bostancı'nın Görevi, Hapis Cezasıyla Düşürüldü
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Aysun Bostancı, Karabük'te eşi Fahri Bostancı'nın muhtarlığının düşürülmesinin ardından girdiği seçimde kazandı, ancak hakkındaki hapis cezası nedeniyle muhtarlık görevine son verildi. Bostancı, yaşadığı olayı ve sonuçlarını anlattı.

Karabük'te eşinin muhtarlığının düşürülmesi sonucu tekrarlanan seçimde aday olarak mahallenin yeni muhtarı olan Aysun Bostancı, hakkında yürütülen davanın sonucunun kesinleşmesiyle hapis cezasına çarptırılarak görevden düşürüldü.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Fahri Bostancı (57), 566 oy alarak Aydınlıklevler Mahallesi'nin muhtarı oldu. Mazbatasını alan Bostancı'nın 10 yıl önce karıştığı bir kavgada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını ve memnu haklarının elinden alındığını öğrenen diğer adaylar İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Olayın araştırılması üzerine yapılan incelemelerde mazbatasının elinden alınmasına ve seçimin tekrarlanmasına karar verilmesi üzerine Bostancı, 2 Haziran 2024'deki seçimlerde eşi Aysun Bostancı'nın aday olmasını istedi.

Eşinin haksızlığa uğradığını düşünen Aysun Bostancı, seçimde 3 erkek rakibini geride bırakarak 70 oy farkla mahallenin yeni muhtarı ve Karabük'ün de ilk kadın muhtarı oldu.

Mahallede hizmet çalışmalarına başlayan muhtar Bostancı hakkında da 2021 yılında teyzesi ve çocukları ile yaşadığı bir arbede iddiasıyla dava açıldı.

Asliye Ceza Mahkemesinden Ağır Ceza Mahkemesine taşınan davada 'Nitelik Yağma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alan ve 15 gün cezaevinde kalan Bostancı'nın muhtarlık görevi dün itibariyle düşürüldü.

Duruma tepki gösteren Bostancı, nitelikli yağma suçunu işlemediğini belirterek görevine iadesini istedi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Aysun Bostancı, 4 yıl önce annesiyle köye dut toplamaya gittiğini belirterek, "Köyün içine geldik. Teyzemin bir tanesi 'Kimin dutunu silkelediniz. Niye geldiniz' diyerek annemle kavga etmeye başladı. Teyzem kovaya erik toplamış, annem de kovayı döküp benim arabama atmış. Sonra teyzemle ile kızları beni arabadan indirdi. 'Jandarmaya haber verdik, gidemezsiniz' dediler. Biz sonra geri geldik. Teyzemler şikayetçi olmuşlar" dedi.

"Mahkemelik olduk" diyen Bostancı, "Davalar görüldü. Onlar sonrasında şikayetlerini geri aldı. Dava sonrasında Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. 2 yıl 1 ay hapis cezası aldım. Bu ufak olay için 15 gün hapiste kaldım. Ben uyuşturucu mu sattım? Devlete ihanet mi ettim? Kara para mı akladım? Bir kova yüzünden hapiste kaldım" ifadelerini kullandı.

Bostancı, dün saat 16.00 sıralarında muhtarlığının düştüğü bilgisini aldığını söyledi.

Eşimin memnu haklarının elinden alınmasından ardından halkın desteğiyle muhtarlık seçimini kazandığını aktaran Bostancı, "İyi de çalışıyorduk. Seçimden sonra benim bile haberim yokken 'sabıkası varmış' diye mahallede dedikodu yayılmış. Benim ne gururum ne de haysiyetim kaldı. Psikolojik destek görmeye başladım. Şekerim yükseldi. Kovayı aldık diye nitelikli yağma suçundan yargılandım" diye konuştu.

Memnu hakları alındığı için bir önceki dönem muhtarlığı düşürülen Fahri Bostancı da yoğurt kovası nedeniyle 10 yıl hapis cezası aldığını iddia ederek, "İyi hal indirimiyle bu ceza 2 yıl 1 aya düşürüldü. Bu ceza nedeniyle memnu hakları elinden alındı. Biz adalet sarayının önünden geçmeye korkar olduk. Bir plastik kova için muhtarlık düşer mi?" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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