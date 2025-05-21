Karabük'te Garaj Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Garaj Yangını Kontrol Altına Alındı
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Karabük'te Garaj Yangını Kontrol Altına Alındı
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Karabük'te bir evin önündeki garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Evin önündeki garaj alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'te bir evin önündeki garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin önünde bulunan garajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek garajı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Öte yandan yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Yerel
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