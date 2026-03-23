Kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Enes Aydın, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze töreni düzenlenerek toprağa verildi.
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandıktan sonra üç günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç toprağa verildi.
19 Mart'ta Karabük-Yenice karayolu Deligeç Tüneli mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erdem B. yönetimindeki 67 AEB 367 plakalı otomobille çarpışan 78 YE 123 plakalı otomobilin sürücüsü Enes Aydın(30) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hastanedeki işlemlerinin ardından Yenice ilçesine getirilen Aydın için cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan kazada, önce eşinin ardından kendisinin hayatını kaybetmesiyle çiftin 1 yaşındaki çocukları Asel Lina Aydın'ın hayatta kaldı.
Törene Aydın'ın yakınlarının yanı sıra Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. - KARABÜK