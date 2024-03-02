Karabük İl Genel Meclisi Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Karabük İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

31 Mart mahalli idareler yerel seçimleriyle ilgili sözlerine başlayan Başkan Sözen; 8. Dönem İl Genel Meclisi olarak çok büyük yatırımların ve üretimlerin altına imza attıklarını belirtti.

"Karabük İlimizde 9. yerel parlamentoyu kuracağız" diyen Sözen, "Seçilen bu yerel meclisin sorumluluk sahası tüm il sınırlarımızı kapsamaktadır. İl Özel İdaresinin karar organı olan köylerimizin tüm alt yapı ve üst yapılarından sorumlu olacak ve aynı zamanda şehir merkezlerindeki kamu yatırımlarından sorumlu bir meclis oluşturacağız. 8.dönem il genel meclisi olarak çok büyük yatırımların altına çok büyük üretimlerin altına imzalar attık. Artık İl Özel İdaresi yeni hedefler koyabilen, kendi kendine yeten, üretim maliyetlerini düşürmüş satın almayan kiralamayan yerel hizmetlerde örnek gösterilen bir kurum haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Karabük'te son 5 yılda KÖYDES projeleri ile çok güzel hizmetler yapıldığını vurgulayan Sözen, "KÖYDES ödenekleri çerçevesinde 2019-2023 yıllarında toplamda 190 milyon 524 bin TL ödenek tahsil edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerle 118 içme suyu, 97 yol 4 kanalizasyon, 3 sulama olmak üzere toplam 222 KÖYDES projesi hayata geçirilmiş olup susuz ünitemiz bulunmamaktadır" dedi.

Karabük İl Özel İdaresi'nin kendi kendine yeten bir kurum olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Sözen şunları söyledi: "Taş ocaklarıyla 2019-2023 yıllarında toplamda 1 milyon 315 ton malzeme üretmiş ve bu üretimi köy yollarımızın yapımında kullanarak maddi anlamda büyük kazanç elde etmiştir. Ayrıca he yıl yeni rekorlar kırarak BSK anlamında da çok güzel işler başardık. Son 5 yılda üretilen BSK miktarımız 695 bin tonu buldu. Özverili ve yoğun çalışmalar neticesinde yapılan BSK çalışmamız ise 613 kilometredir. 2019 ve sonrasında her yıl yeni rekorlar kırarak daha yüksek asfalt miktarlarına ulaşıyoruz. Hedefimiz asfaltsız hiçbir yolumuzun kalmamasıdır." - KARABÜK