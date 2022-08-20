Karabük haberi! Zafer Haftası Safranbolu'da Sinema Geceleri ile Başlayacak

Safranbolu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Açık Hava Sinema Geceleri' düzenleyecek.

Safranbolu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Açık Hava Sinema Geceleri' düzenleyecek. Vatandaşların taleplerini önemsediklerinin altını çizen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'miz, açık hava sinema geceleri ve konserler ile halkımızın beğenisini topladı. Özelllikle gençlerimiz böyle eğlenceli etkinliklerin tekrar yapılmasını isteyince, ekibimiz kolları sıvadı ve kutlanması çok özel bir tarih için organize olundu" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sadece bir gün değil Zafer Haftası boyunca kutlayacaklarını söyleyen Başkan Köse, "26 Ağustos'ta Battal Gazi Destanı, 27 Ağustos'ta Renkli Balık, 28 Ağustos'ta Mavzer ve 29 Ağustos'ta Çanakkale Yolun Sonu filmlerini, saat 20.30'da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'mizin bahçesinde vatandaşlarımızla buluşturacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızda ise onları güzel bir konser bekliyor. 19.30'da Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde başlayacağımız Zafer Yürüyüşü'nün varış noktası olan Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda, saat 20.00'de Burak Uzunkara ve saat 21.00'de Necati ve Saykolar sahneleriyle keyifli anlar yaşayacağız" diye konuştu.