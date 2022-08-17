Karabük haber! Türksoy Ressamlar Safranbolu Buluşması Başladı

Karabük habere göre Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ressamlar Buluşması Safranbolu, Safranbolu Belediyesi’nin sosyal tesisinde düzenlenen basın toplantısı ile başladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ressamlar Buluşması Safranbolu, Safranbolu Belediyesi'nin sosyal tesisinde düzenlenen basın toplantısı ile başladı.

Türkiye ve 10 Türki cumhuriyetten 23 ressamın katılacağı ve Safranbolu'nun güzelliklerini tuvallerine yansıtacakları etkinlik, 16-28 Ağustos arasında yapılacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Türk dünyasında kurulan ilk iş birliği teşkilatı olan TÜRKSOY'un soydaşlarımızı bir araya getiren bu projesine katkı sunmak bizleri çok mutlu etti" dedi. Köse, etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aramızda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gagavuz Yeri, Tataristan, Saha-Yakut, Çuvaşistan, Kuzey Makedonya ve Kosova Türk'ü 21 ünlü ressam bulunmakta. Onlar, 16-28 Ağustos günlerinde Tarihi Çarşı'da çizecekleri resimlere Safranbolu'muzun güzellikleri ve tarihini yansıtacaklar.

Aslında bu, TÜRKSOY'un kentimizdeki ilk faaliyeti değil. Safranbolu Belediyesi, TÜRKSOY ilişkilerini hatırlayacak olursak; teşkilatın 12. Fotoğrafçılar Buluşması'nda da 27 kişilik bir grup 5-11 Ekim 2015 tarihleri arasında Safranbolu'da bir araya gelerek Çarşı SAKEM'de sergi gerçekleştirmişti. Türk Dünyası Fotoğrafçılarının Gözüyle Safranbolu sergisinin tüm fotoğrafları Safranbolu Belediyesi'ne bırakılmış, aynı senenin Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde TÜRKSOY özel ödülü verilmişti.

2016'da TÜRKSOY 1. Besteciler Buluşması gerçekleştirildi. TÜRKSOY Halk Oyunları Ekibi, 2017'de düzenlenen 18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde gösteri gerçekleştirdi. Yine TÜRKSOY Karma Resim Sergisi açıldı.

"İLİŞKİLERİMİZİ SIKI TUTUYORUZ"

TÜRKSOY Ressamlar Buluşması'nın 21'inci ise 2019 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş'ta gerçekleştirildi. Oş ile aynı yıl Kardeş Şehir Antlaşması imzalandı. Yani soydaşlarımızla ilişkilerimizi sıkı tutuyoruz. Bu, bizim için çok önemli ve anlamlı. Ben, ressamlarımıza keyifle yapacakları 10 günlük çalışma boyunca başarı ve kolaylıklar diliyorum. Çizimlerin sonucunda TÜRKSOY Resim Sergisi açılacak.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Sultan RAEV'in katılımlarıyla 27 Ağustos Cumartesi günü saat 18: 00'de Hıdırlık Seyir Tepesi'nde yapacağımız açılışa tüm Safranboluları bekliyoruz. Sergi, buradaki açılıştan sonra 29 Ağustos-5 Eylül günlerinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'mizde devam edecek."

Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı ise yaptığı konuşmada, "Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Elif Köse Hanımefendi'ye bizleri ağırladığı ve bu güzel kentte misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. Değerli ressamlarımız, UNESCO Miras Kenti Safranbolu'nun güzelliklerini resmederek insanlarımıza sunacaklar. Güzel bir etkinlik bizleri bekliyor. Bir kez daha tüm sanatçılarımız adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.