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Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı

Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı
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Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tahsis edilen yangın söndürme helikopteri, Karabük'te konuşlandırılarak göreve başladı. Helikopter, 1 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında bölgedeki yangınlara müdahale edecek.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tahsis edilen yangın söndürme helikopteri, Karabük'te konuşlandırılarak göreve başladı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Bartın, Karabük ve Zonguldak başta olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde diğer bölgelerde meydana gelebilecek orman yangınlarına müdahalede görev yapacak olan Orta-56 kodlu yangın söndürme helikopteri, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Cemaller Deposu'na konuşlandırıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen helikopterin, 1 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında orman yangınlarına erken ve etkin müdahale amacıyla görev yapacağı bildirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, görevli ekibi ziyaret ederek helikopter ve gerçekleştirilen test uçuşları hakkında bilgi aldı.

Oflu yaptığı açıklamada, yangın riski açısından bölgenin hassas noktalarından biri olan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Cemaller Deposu'nda konuşlandırılan helikopterin, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Helikopter ekibinin 3 pilot, 2 ormancı teknik eleman ve 3 teknisyenden oluştuğunu ifade eden Oflu, 2025 yılında yoğun bir yangın sezonu geçirildiğini hatırlattı.

2026 yılında en büyük temennilerinin hiçbir orman yangınının yaşanmaması olduğunu vurgulayan Oflu, önleyici tedbirler ve bilinçlendirme çalışmalarının artırıldığını, yangınla mücadele ekiplerinin ise 7 gün 24 saat esasına göre göreve hazır beklediğini kaydetti.

Orman teşkilatının "Yeşil Vatan"ın korunması için havadan ve karadan gece gündüz görev başında olduğu belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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