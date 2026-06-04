Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz

Anayasa Mahkemesi'nin, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve kamuoyunda uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasını oy çokluğuyla iptal etmesi siyasetin de bir numaralı gündemi haline geldi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe gireceğinin açıklanmasının ardından, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabı (X) üzerinden karara ilişkin partisinin duruşunu paylaştı.

"EŞİTSİZ TOPLUMSAL KOŞULLAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Alınan iptal kararının Türkiye'deki toplumsal gerçekliklerden kopuk olduğunu savunan Koçyiğit, nafakanın kaldırılması ya da sınırlandırılması girişimlerine karşı çıktı. Koçyiğit açıklamasında, “Anayasa Mahkemesi’nin yoksulluk nafakasına ilişkin verdiği karar, Türkiye’de kadınların içinde bulunduğu eşitsiz toplumsal koşullardan bağımsız değerlendirilemez” ifadelerini kullandı.

"KADINLARI ŞİDDETE VE BAĞIMLILIĞA MAHKUM EDECEK DÜZENLEMELERİ KABUL ETMİYORUZ"

Kadınların ekonomik bağımsızlığını odağına almayan hiçbir yaklaşımın adalet üretemeyeceğinin altını çizen Koçyiğit, sözlerini Meclis'e gelmesi beklenen yeni yasal düzenlemelere yönelik bir uyarı ile tamamladı:

"Nafaka bir lütuf değil, temel bir haktır. Gerekçeli kararı ve sonrasında yapılacak yasal düzenlemeleri, kadınların kazanılmış hakları açısından dikkatle takip edeceğiz. Kadın yoksulluğunu derinleştirecek, kadınları şiddet ve bağımlılık ilişkilerine mahkûm edecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz."

AYM'nin tanıdığı 9 aylık geçiş sürecinde, Meclis'in yapacağı yeni yasal düzenlemenin özellikle kadın hakları savunucuları ve muhalefet partileri ile iktidar arasında yoğun tartışmalara sahne olması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com