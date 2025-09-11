Haberler

Karabük Cezaevi Savcısı'ndan Safranbolu Kaymakamı'na Ziyaret

Karabük Cezaevi ve Basın Savcısı Oğuz Yılmaz, yeni göreve başlayan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın'a hayırlı olsun ziyareti yaptı. Ziyarette kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Karabük Cezaevi ve Basın Savcısı Oğuz Yılmaz, Safranbolu Kaymakamlığı görevine başlayan Hayrettin Baskın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Savcı Yılmaz, Kaymakam Baskın'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Safranbolu'nun köklü tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir ilçe olduğunu belirtti. Ziyaret sırasında kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ise nazik ziyaretinden dolayı Savcı Yılmaz'a teşekkür ederek, kamu hizmetlerinin etkin ve uyum içerisinde yürütülmesi adına kurumlar arası diyalogun önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
