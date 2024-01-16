Karabiga'da Bakkal ve Marketlerde Denetim Yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, Zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve huzurunu ön planda tutarak, bakkal ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gıda ürünlerinin saklanması, depolanması, son kullanma tarihleri ve genel temizlik gibi konular titizlikle incelendi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldede yaşayan vatandaşların güvenliğini ve sağlığını korumak adına düzenlenen denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirtti. Zabıta ekipleri, belde genelindeki bakkal ve marketlerde periyodik olarak yapılacak denetimlerle halkın sağlığına yönelik riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

Denetimler çerçevesinde, gıda ürünlerinin raf düzeni, temizlik standartları, depolama şartları ve son kullanma tarihlerine uygunluğu detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu denetimlerle tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşmaları sağlanırken, işletmelerin ise belirlenen standartlara uyulması hedefleniyor.

Belde sakinleri, Karabiga Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür ederek, sağlıklı ve güvenilir gıda temin etme konusundaki duyarlılıklarından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor. Karabiga Belediyesi tarafından benzer denetim faaliyetlerinin sıkça gerçekleştirilerek, halkın sağlığını ve huzurunu korumaya devam edileceği belirtildi. - ÇANAKKALE