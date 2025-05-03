Karabağlar Yaylası'nda Dev Kuzu Göbeği Mantarları Bulundu

Karabağlar Yaylası'nda Dev Kuzu Göbeği Mantarları Bulundu
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Muğla'nın Karabağlar Yaylası'nda doğa gezisi yapan bir vatandaş, toplam 1 kilo 800 gram ağırlığında iki dev kuzu göbeği mantarı buldu. Vatandaş, hayatında ilk defa bu kadar büyük mantar gördüğünü belirtti.

Karabağlar Yaylası'nda dev kuzugöbeği mantarı bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar Yaylası'nde doğa gezisi yapan 55 yaşındaki bir vatandaş, ender rastlanan büyüklükte iki adet kuzu göbeği mantarı buldu.

Süpüroğlu mevkiinde doğasever vatandaşın bulduğu mantarların toplam ağırlığı 1 kilo 800 gram olarak ölçüldü. Doğada mantar ararken bu iki dev kuzu göbeği mantarını fark ettiğini söyleyen vatandaş, heyecanını gizleyemedi. İlk defa bu büyüklükte bir kuzu göbeği mantarı gördüğünü belirterek, "Hayatımda bu kadar büyük kuzu göbeği görmedim, görenler de inanamıyor" sözleriyle doğada karşılaştığı mantarın heyecanını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel
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