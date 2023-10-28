Karabağlar'da Cumhuriyet Şöleni

Karabağlar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karabağlar Şubesi'nin ortak düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması ' Cumhuriyet Şöleni' coşkuyla gerçekleşti.

Karabağlar Belediyesi'yle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karabağlar Şubesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlediği ' Cumhuriyet Şöleni', şube bahçesinde gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, CHP'nin önceki dönem İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, ADD Şube Başkanı Mehmet Galip Gerebene, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı şölende, 100. yıl coşkusu paylaşıldı.

Bando dinletisiyle başlayan şölenin açılışında konuşan ADD Şube Başkanı Mehmet Galip Gerebene, "Her yaştan gencimiz kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizi, egemenliğin kayıtsız şartsız ulusta olduğu inancı ve kararlılığı sonsuza dek yaşatacaktır. Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, Cumhuriyet sevdalılarıyla bir kez daha buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zoru başararak Cumhuriyeti kurduğunu hatırlatan Selvitopu, "Bu kolay olmadı. Bu nedenle önlerinde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayan bu kuşağın çok şanslı olduğuna dikkat çeken Selvitopu, "Bugünün değerini çok iyi bilmeliyiz. Çünkü 2. yüzyılı hep birlikte karşılıyoruz. Bu büyük emaneti, onu kuranların inanç ve kararlılığıyla gelecek kuşaklara taşımaktan, Cumhuriyet coşkusunu yaşamak ve yaşamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir güç Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının sevgisi yüreklerden silemez" diye konuştu.

Konuşmaların ardından andımız okundu ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Gençlerin Atatürk'ün "Gençliğe Hitabesi"ni seslendirmesiyle devam eden törende harmandalı gösterisi ve şiir dinletisi sunuldu. Ayrıca Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.