Karabağlar Belediyesi Temizlik Altyapısını Güçlendiriyor

Karabağlar Belediyesi, ilçenin daha temiz tutulması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla temizlik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne geçen aylarda kazandırılan 4 yeni çöp kamyonunun ardından, satın alınan 700 litrelik metal konteynerler de sokak ve caddelere yerleştirilmeye başlandı.

Karabağlar Belediyesi, ilçenin daha temiz tutulması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla temizlik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne geçen aylarda kazandırılan 4 yeni çöp kamyonunun ardından, satın alınan 700 litrelik metal konteynerler de sokak ve caddelere yerleştirilmeye başlandı.

Uzundere'deki Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek konteynerleri inceleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belirlenen program doğrultusunda yeni konteyner alımlarının devam ettiğini söyledi.

Son olarak 500 konteyner satın alındığını ve bunların ilçenin farklı noktalarına yerleştirildiğini belirten Başkan Selvitopu, "Temizlik araç gereç filomuzu ardı ardına yaptığımız yatırımlarla güçlendiriyoruz. Geçen haftalarda hizmete koyduğumuz 4 yeni çöp kamyonuyla filomuz oldukça gençleşmişti. Yeni konteynerlerle de hizmetlerimiz daha sağlıklı verilecek. 500 bin insanımızın yaşadığı Karabağlar'ı daha temiz tutmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.