Karabağlar Belediyesi Semt Merkezinde Anneler Günü Kutlaması

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Anneler Günü nedeniyle Ali Fuat Erden Semt Merkezi'ndeki kursiyer kadınları ziyaret etti. Kadınların geçmiş bayramlarını ve Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Selvitopu, "Aileyi, toplumu ayakta tutan asıl sizlersiniz. Görülmese de en büyük emeği sizler veriyorsunuz" dedi.

Kadınların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Selvitopu, Karabağlar'da bugün sayıları 17'ye ulaşan semt merkezlerini özellikle evlerinden hiç çıkamayan kadınları sosyal yaşama katmak için açtıklarını vurguladı. 58 mahalleye bu merkezlerden kazandırmak istediklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Biz buraları özellikle ev hanımları yani sizler için açıyoruz. Biliyoruz ki büyük kentte yaşamanın yarattığı çeşitli sıkıntılar var. En azından buralarda bir parça da olsa nefes alabilir, sosyal yaşama katılabilirsiniz" diye konuştu.

Yerel yönetimlerin parkları, yolları her zaman yapabileceklerine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Ama bu merkezler sosyal, beşeri ilişkilerin gelişmesi açısından çok önemli. Semt merkezleri sayesinde bizim de işlerimiz kolaylaşıyor. O mahallelerin ihtiyaçlarını daha hızlı ve sağlıklı belirleyip ona göre müdahale edebiliyoruz" dedi.

Başkan Selvitopu, konuşmasının ardından kursiyer kadınların ve semt merkezi eğitimcilerinin Anneler Günü'nü kutlayarak onlara dikiş seti armağan etti. Başkan Selvitopu, Anneler Günü nedeniyle yarın Selvili Mahallesi Kapalı Otoparkı üzerindeki açık alanda "Kadın Emeği Kermesi" gerçekleştirileceğini de hatırlattı.

TERAPİ MERKEZİ GİBİ

Kadınlar da Başkan Selvitopu'na, ziyareti ve mahalleye kazandırdığı semt merkezi için teşekkür ederek, "Bu merkezi yıllardır bekliyorduk. Hayalimiz gerçeğe dönüştü Her şeyden önce sosyalleşme olanağı bulduk. Her sabah birbirimizin derdini paylaşıyor, sohbet ediyoruz. Bizler için adeta terapi merkezi gibi oldu. Sizlere ve Karabağlar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Kadınlar semt merkezi ve mahalleyle ilgili istek ve önerilerini Başkan Selvitopu'na doğrudan ilettiler.

Başkan Selvitopu, Ali Fuat Erden Semt Merkezi'nin ardından bitişik binadaki aile sağlık ocağını ziyaret ederek, buradaki kadınların da Anneler Günü'nü kutladı.