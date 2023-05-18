Karabağlar Belediyesi Personelinden Karma Sergi

Karabağlar Belediyesi personeli tarafından hazırlanan “İçimizden Birileri” isimli sergi ilgi gördü. Belediyede çalışan 19 personelin hazırladığı; fotoğraf, resim, seramik, heykel, dekoratif resim, tezhip, ahşap oyma, naht ve keçeden bebek çalışmalarından oluşan karma sergi 15 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

Karabağlar Belediyesi personeli tarafından hazırlanan "İçimizden Birileri" isimli sergi ilgi gördü. Belediyede çalışan 19 personelin hazırladığı; fotoğraf, resim, seramik, heykel, dekoratif resim, tezhip, ahşap oyma, naht ve keçeden bebek çalışmalarından oluşan karma sergi 15 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

Karabağlar Belediyesi ana hizmet binası sergi salonunda düzenlenen serginin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, belediye meclisi üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, belediye personeli ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi alan Başkan Muhittin Selvitopu, personeli kutlayarak başarılarının devamını diledi. Sergide, belediye personeli Çetin Akgün de kıl testere ağaç oyma yöntemiyle yapmış olduğu ay yıldızlı Atatürk portresini Başkan Selvitopu'na hediye etti.

Serginin açılışını Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Güven Güngörmüş yaptı. Belediye personelinin tamamen profesyonel bir anlayışla bu sergiyi hazırladıklarına dikkat çeken Güngörmüş, "Özellikle sanata verilen değerin zorlaştığı bir dönemde arkadaşların yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyorum" dedi. Sergide eserleri yer alan personel Erdi Gören de sanata verdiği değer nedeniyle Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tüm ekip adına teşekkür etti.

SERGİDE ESERLERİ OLAN BELEDİYE PERSONELİ İSİMLERİ

Afitap Gül Eser, Ayşen Hıdıroğlu, Burcu Betül Öztürk, Canan Can, Cennet Türkoğlu, Çetin Akgün, Duygu Kurtar, Ebru Okatan, Erdi Gören, Hakan Karatepe, Müslüm Karaaslan, Numan Nacaroğlu, Nuray Pekin, Olcay Demir, Oylum Öterbülbül, Saniye Arslanbuğa, Serhan Şarman, Servet Yıldırım ve Sevim Gökbayrak.