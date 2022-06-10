Karabağlar Belediyesi'nin Düzenlediği Geziler Kaldığı Yerden Devam Ediyor - Haberler

Karabağlar Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği semt merkezi kursiyerlerine yönelik gezileri yeniden başlattı. Karabağlar Belediyesi'nin 17 semt merkezinde eğitim alan kadınlar, düzenlenen program kapsamında Selçuk Belediyesi'nin Pamucak'taki sosyal tesislerinde ve Şirince'de gönüllerince eğlenme olanağı buldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de kadınların keyifli anlarına eşlik etti.

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu kapsamında semt merkezi kursiyerleri, 70'erli gruplar halinde Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri'nde ağırlandı. Burada kahvaltı yapan ve deniz havasının tadını çıkaran kadınlar, keyifli saatler geçirdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da ev sahibi Başkan Sengel'le birlikte bu anlara ortak oldu. Kadınlarla uzun süre sohbet eden, anı fotoğrafı çektiren Başkan Selvitopu, onların ev yapımı yiyecek ikramlarını da geri çevirmedi. Başkan Selvitopu ve Başkan Sengel, kadınların eğlencelerine alkışlarıyla eşlik etti.

YOĞUN TALEP

Başkan Selvitopu, bu gezilerin pandemi nedeniyle yarım kaldığını hatırlatarak, "Pandeminin sona ermesiyle birlikte, yoğun ilgi gören bu programı yeniden başlattık. Kursiyer kadınlarımızın evlerinden çıkıp değişik yerler görme, bilgilenme, dinlenme ve eğlenme olanağı bulduğu gezilerimiz devam edecek" dedi.

Karabağlar'da semt merkezlerini çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Biliyoruz ki sizler bu merkezlerimiz aracılığıyla yaşama katılabiliyorsunuz. Düzenlediğimiz kurslarda hobi ve meslek sahibi oluyor, konferanslarla, atölye çalışmalarıyla bilgileniyorsunuz. O nedenle bize farklı mahallelerimizde yeni semt merkezleri yapmamız için yoğun talep geliyor. Hedefimiz her mahallemize bu merkezlerden kazandırmak" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, konukseverliği için Başkan Sengel'e de teşekkür etti.

Kursiyer kadınlar kahvaltının ardından Şirince'yi gezdi.

ANKA / Yerel