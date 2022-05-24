Karabağlar Belediyesi'nden Vergi Ödemede Kolaylık - Haberler

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Karabağlar Belediyesi'nden Vergi Ödemede Kolaylık

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Karabağlar Belediyesi'nden Vergi Ödemede Kolaylık

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ödeme dönemi olan Mayıs ayında mükelleflere, alternatif ödeme kanallarıyla kolaylık sağlayan Karabağlar Belediyesi, bazı vezneleri hafta sonu da açık tutacak.

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ödeme dönemi olan Mayıs ayında mükelleflere, alternatif ödeme kanallarıyla kolaylık sağlayan Karabağlar Belediyesi, bazı vezneleri hafta sonu da açık tutacak.

Vatandaşlar, ana hizmet binasının yanı sıra Üçyol, Üçkuyular, Eskizmir ve Bozyaka veznelerinden, nakit ya da kredi kartıyla vergi borçlarını ödeyebiliyor. Ayrıca Karabağlar Belediyesi'nin "www.karabaglar.bel.tr" internet adresinden üyelik oluşturarak veya e-devlet bağlantısı ile ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar.

Karabağlar Belediyesi ayrıca, veznelere gidemeyecek durumdaki vatandaşlar için de Mobil Vezne aracıyla hizmet sunuyor. Bunun için vatandaşların 0 232 414 78 68, 02324147875 numaralı telefonları aramaları gerekiyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Karabağlar Belediyesi, Mayıs, Emlak, Vergi, Yerel, Haberler

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