Karabağlar Belediyesi'nde Bayramlaşma Sevinci

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim amirleri ve belediye personeli, ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda bir araya gelerek bayram sevinci paylaştı.

Ramazan Bayramı'nın ülkemize bolluk ve bereket getirmesini dileyen Başkan Selvitopu, "Karabağlar Belediyesi istikrarlı yapısını korumaya ve 500 bin insanımıza daha nitelikli hizmet vermek için çalışmaya devam edecektir" dedi.

Ramazan'ın barış, hoşgörü, sevgi ve saygı ayı olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Her akşam iftar sofralarında buluşarak dayanıştığımız bu ayı tamamlamak üzereyiz. Birkaç gün sonra hep birlikte bayram coşkusunu aynı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde yaşayacağız" diye konuştu.

DAYANIŞMAYLA ATLATILDI

Dünya ve ülke olarak zorlu bir pandemi sürecinden geçtiğimizi hatırlatan Başkan Selvitopu, bu sıkıntılı günlerden dayanışma ve yardımlaşmayla çıkıldığını söyledi. Bu duygu ve davranışların Anadolu insanına uzak olmadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Ülkemizin, toplumumuzun genelinde kavgadan çok barış ortamı vardır. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, inanışlarımızın bunda etkisi çok büyük. Anadolu coğrafyası sevginin, hoşgörünün, saygının yoğun yaşandığı bir yer olmaya devam ediyor" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin de bu değerlere bağlı bir anlayışla, herkese eşit mesafede durarak 500 bin insana hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Karabağlar Belediyesi şu anda istikrarlı hizmet veren ender yerel yönetimlerden biri oldu. Bundan sonraki süreçte de yine sizlerle birlikte standardı çok daha yüksek hizmetleri üreterek Karabağlar halkına sunacağız. Önümüzdeki günlerde Dijital Arşiv ve ISO 9001 Kalite Belgesi olmak üzere iki önemli çalışmamız olacak. Her iki proje tamamlandığında ve birbiriyle entegre olduğunda, Karabağlar Belediyesi'nin hizmet kalitesi çok yükselecek. Sonuçta bu hizmetlerimiz vatandaşlarımızı memnun ettiği sürece, birçok sorunu da aşmış olacağız. Şu an itibariyle hiçbir çalışanımızın belediyeden alacağı yok. Dilerim önümüzdeki günlerde ekonomi istikrara kavuşur ve daha iyi hizmet verir hale geliriz. Özellikle geçen yıl temelini attığımız Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te hizmete açarız. Böylece Karabağlar'a güzel bir tesisi hep birlikte kazandırmış oluruz."

Ramazan Bayramı'nın ülkemize bolluk, bereket ve barış getirmesini dileyen Başkan Selvitopu, "Hepinize ailelerinizle, yakınlarınızla sevgi, saygı ve hoşgörü içinde huzurlu ve mutlu bir bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Daha sonra Başkan Selvitopu, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları personelle tek tek bayramlaştı.