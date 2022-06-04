Karabağlar Belediyesi Kadrolu İşçilerinin Tis Sevinci - Haberler

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Karabağlar Belediyesi Kadrolu İşçilerinin Tis Sevinci

ANKA - Yerel
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Karabağlar Belediyesi Kadrolu İşçilerinin Tis Sevinci

Karabağlar Belediyesi'nde kadrolu işçi olarak çalışan 69 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz ve Belediye İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında törenle imzalandı.

Karabağlar Belediyesi'nde kadrolu işçi olarak çalışan 69 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz ve Belediye İş İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında törenle imzalandı.

Karabağlar Belediyesi Başkanlık Makamı'ndaki imza törenine, Karabağlar Belediyesi'nin üyesi olduğu SODEMSEN'in Hukuk Müşaviri Hüseyin Can Güner, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Kolatar ve Belediye İş şube yöneticileri de katıldı.

Başkan Selvitopu, "Göreve geldiğimizden bu yana emekten, alınterinden yana olduk. Çalışanlarımızın hak ve hukukunu gözetmeye dikkat ettik. Bunu yaparkan Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımızın çıkarlarını düşünmeye ve bize emanet edilen bütçeyi doğru kullanmaya da özen gösterdik. Karabağlar Belediyesi bugün gelir gider bütçe dengesini sağlamış, kendi ayakları üzerinde durabilen istikrarlı bir yerel yönetim haline geldi. Daha iyiye gitmesi için de tüm yol arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

SODEMSEN Genel Sekreteri Korkmaz ve Şube Başkanı Doğan da hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Selvitopu'yla birlikte sözleşmeye imza attı.

ANKA / Yerel

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