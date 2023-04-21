Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan'ı Bir Dizi Etkinlikle Kutlayacak

Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları 23 Nisan'da Nasreddin Hoca'da, 25 Nisan'da Uzundere Rekreasyon Alanı'nda, 26 Nisan'da da Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) ağırlayacak.

Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları 23 Nisan'da Nasreddin Hoca'da, 25 Nisan'da Uzundere Rekreasyon Alanı'nda, 26 Nisan'da da Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) ağırlayacak.

Karabağlar Belediyesi, çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için bir dizi etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nde, 23 Nisan'da 13.00 ile 14.00 saatleri arasında Uzay Havacılık Sergisi gezisi, 14.00 ile 15.00 saatleri arasında bilim gösterisi, 14.00 ile 16.00 saatleri arasında ise Teleskopla Gözlem Atölyesi düzenlenecek.

Uzundere Rekreasyon Alanı'nda 25 Nisan Salı günü 'Biz Geleceğe Güveniyoruz' temalı çocuk şenliği yapılacak. Şenlik, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında şişme oyun parkurları, oyun istasyonları, animasyon gösterileri, sokak oyunları, ikram stantları, masal kahramanları, çeşitli atölyelere ev sahipliği yapacak. 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı' konulu resim yarışmasının ödül töreni de 26 Nisan'da YKSM'de saat 11.00'de başlayacak. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin çalışmaları, yine YKSM'de sergilenecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm çocukları ve ailelerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmaya çağırarak, "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için dolu dolu bir program hazırladık. Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara armağan ettiği bu özel gün ve haftada umarım gönüllerince eğlenirler. Karabağlar Belediyesi olarak çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.