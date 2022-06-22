Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi - Haberler

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Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi

ANKA - Yerel
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Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediyenin teknik kadrosuyla birlikte sahaya inerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediyenin teknik kadrosuyla birlikte sahaya inerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Şehitler Mahallesi'nde yürüttüğü asfaltlama, kaldırım ve yol çalışmalarını denetleyen Başkan Selvitopu'na, Mahalle Muhtarı Ömer İlhan da eşlik etti.

Pandemi döneminin ardından daha fazla ekiple sahada olduklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Yaptığımız program doğrultusunda bu yaz sahaya ağırlık vereceğiz. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Muhtarlarımızın da görüş ve önerilerini alarak, önceliği bulunan sokaklarımızda asfalt yol, kaldırım, bordür yenilemeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin savurganlık yapmayarak, bütçesini doğru yatırımlar için kullanmaya özen gösterdiğini belirten Başkan Selvitopu, "Bu bakış açısıyla Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler müdürlüklerimizin araç parklarını güçlendiriyoruz. Yaş ortalamasını düşürerek son teknoloji araçlarla hizmet üretmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN YEMEK VERDİ

Şehitler Mahalle Muhtarı Ömer İlhan da Başkan Selvitopu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. İlhan, sahada ter döken belediye emekçilerine, teknik kadro ve Başkan Selvitopu'na, evinin önünde teşekkür yemeği verdi.

ANKA / Yerel

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ömer İlhan Yerel Haberler

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