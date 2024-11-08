Karabağ Zaferi'nin 4. Yıldönümü Samsun'da Kutlandı

Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a bağlanışının 4. yılı Samsun'da meydanda yapılan etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Azerbaycanlı vatandaşlar ellerinde bayraklarla Karabağ zaferinin 4. yılını kutladı. Etkinlikte şiirler okundu, hayatını kaybedenler anıldı.

Programda konuşan Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türk Soylular Derneği Genel Başkanı Dr. Mesude Veliyeva Altun, "Bugün, Azerbaycan'ın tarihindeki en anlamlı günlerden birini kutluyoruz: 8 Kasım Karabağ'ın Zafer Bayramı! Bu özel gün, İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferin şerefine kutlanan bir gün, Dağlık Karabağ Savaşı galibiyeti şerefine ilan edilen bayramdır. Ülkemizin bağımsızlığını koruma ve toprak bütünlüğünü sağlama yolunda atılan önemli adımların 4. yıl dönümünü temsil ediyor. 8 Kasım, Karabağ Savaşı'nın sona erdiği ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki toprakları geri kazandığı özel bir gündür. Azerbaycan Ordusu'nun, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 4 yıl geçti. İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün içerisinde topraklarını kurtaran Azerbaycan Ordusu, halkın yıllar süren Vatan hasretine son verdi. Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan askerlerine ve sivillerine saldırılar düzenledi. Azerbaycan halkı neredeyse 30 yıldır, bu emri bekliyordu. 30 yıldır zaferi bekliyordu. O emir 27 Eylül 2020'de geldi. Bu emirle birlikte Azerbaycan Ordusu karşı saldırı harekatına başladı. Bütün Azerbaycan halkını tek yumruk altında birleştiren bu düzen, halkımızın birliğini, gücünü ve yenilmezliğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. 27 Eylül 2020 sabahı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonu, sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması, Azerbaycan Ordusu'nun mevzi ve yerleşim yerlerine büyük kalibreli silah, havan ve çeşitli kalibrelerdeki topçu birliklerinin yoğun ateşlenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ermenistan ordusunun askeri faaliyetlerini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cephe hattı bölgesi Azerbaycan Ordusu'nun komutanlığı tarafından tüm cephe boyunca birliklerin hızlı bir karşı saldırı operasyonu başlatılmasına karar verildi. Çatışmalar sonucunda Ermenistan'da sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edilirken, 28 Eylül'de Azerbaycan'da sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ve kısmi seferberlik ilan edildi. Çatışmalar kısa sürede hızla alevlendi ve İkinci Karabağ Savaşı'na dönüştü. Bir süre sonra Azerbaycan için 'vatan savaşı'na dönüşen operasyon 44 gün sürdü. Azerbaycan halkının kararlılığı ve iradesi, ekonomik gücü, modern ordu yapılanması ve halk-güç birliği, ülkemizin İkinci Karabağ Savaşı'nda zaferini sağlayan önemli faktörlerdi. Kahraman Azerbaycan Ordusu, 44 gün süren askeri operasyonlar sonucunda 4 Ekim'de Cebrayıl, 17 Ekim'de Füzuli, 20 Ekim Zengilan ili ve köyleri Mincivan, Ağbend, Bartaz yerleşimleri, 25 Ekim Gubadlı şehirleri, Hocavend ilinin Hadrut yerleşimi ve birçok köyü, Terter ilinin Sugovuşan köyü, Hocalı ve Laçın illerinin köyleri dahil olmak üzere toplam 300'den fazla yerleşim yeri, Ağdere, Murovdağ ve Zengilan istikametindeki önemli stratejik yükseklikler işgalden kurtarıldı. ve nihayet beklenen o önemli gün - 8 Kasım medeniyetin beşiği sayılan Şuşa şehri özgürlüğüne kavuşturuldu. 20 Kasım 2020'de Ağdam, 25 Kasım'da Kelbecer ve 1 Aralık'ta Laçin bölgeleri özgürleştirildi. Azerbaycan'ın askeri zaferleri, özellikle Şuşa'nın düşman işgalinden kurtarılması savaşın sona ermesinde belirleyici rol oynadı. Bütün bunlar Ermenistan'ın yenilgisini kabul etmesi ve teslim olmasıyla sonuçlandı" dedi.

Konuşmanın ardından çocuklar tarafından şiirler okunması ile program sona erdi. - SAMSUN