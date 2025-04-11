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Karaağaç Tren Garı'ndaki Nostalji Tren Boyandı

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Edirne'nin Karaağaç semtindeki tarihi Tren İstasyonu'ndaki nostaljik tren, temizlik ve bakım çalışmaları sırasında boyanarak daha estetik bir hale getirildi. II. Abdülhamid döneminde inşa edilen gar, günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılmakta.

Edirne Karaağaç Tren Garı'ndaki nostalji tren boyatıldı

EDİRNE - Edirne'nin Karaağaç semtinde bulunan ve Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid devrinde yaptırılan tarihi Tren İstasyonu'nda bulunan Tren boyatıldı.

İstasyon binası Edirne Tren Garı olarak inşa edilmiş olan bina günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Karaağaç Kampüsü içinde yer alan Tarihi Tren Garı, temizlik ve bakım çalışmaları devam ederken, şimdi de nostaljik tren boyanarak, Edirne'ye yakışan bir hale getirildi.

Edirne Tren Garı, İstanbul'daki Sirkeci Garı örnek olarak yapılmış gar binalarından birisidir. Şark Demiryolları Şirketi adına Mimar Kemalettin Bey tarafından neoklasik üslupta inşa edildi. Üç katlı, dikdörtgen planlı ve 80 metre uzunluğunda olan yapı İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demiryolunun en önemli istasyonlarından birisi idi. Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit devrinde yaptırılan Karaağaç Tren İstasyonu, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Yerel
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