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Dilan Polat'tan Engin Polat'ın tahliye kararına ilk yorum: Sürpriz oldu

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Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat, son duruşmada tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı karşılamak için Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Polat, "10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü. Çok mutluyum ailemiz tekrar bir araya geliyor. Sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi. Dilan Polat kararının ardından ailesi ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Engin Polat'ın tahliye edileceği Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

"BUGÜN TAMAMLANDIĞIMIZ BİR GÜN"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilan Polat, "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Sonunda tecelli etti. 10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü, tamamlandığımız bir gün. Çok mutluyum ailemiz tekrar bir araya geliyor. Sürpriz oldu. Dün biraz endişeliydim. Çok dua ettim" ifadelerini kullandı.

"PAYLAŞIM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sorulan Polat, "Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım inşallah" dedi. Polat, mahkemenin verdiği tedbir kararının sorulmasına da, "Hiç önemli değil, hiç önemli değil" karşılığını verdi.

SILA DOĞU: MASUM OLDUĞUMUZA İNANDIĞIMIZI HEP SÖYLEDİM

Tahliye kararı sonrası aylar sonra ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptığı hatırlatılan Dilan Polat, "Bir süre paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Ailemle bir arada olacağım" dedi. Sıla Doğu ise, "Ben her zaman bekliyordum. Suçsuz olduğumuzu, masum olduğumuza inandığımızı hep söyledim. Sonunda Türk adaletine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Engin Polat'ın cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.

Dilan Polat'tan Engin Polat'ın tahliye kararına ilk yorum: Sürpriz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

GÖKHAN UZUNALİ :

Kadir ŞEKER hala tutuklu...Söyleyeceklerim bu kadar

10
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