Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel ve Bakan Yardımcısı Ayhan'dan Vali Çiçek'e ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel ve Bakan Yardımcısı Ayhan'dan Vali Çiçek'e ziyaret
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek kentteki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kayseri'de bir dizi çalışma ve inceleme ziyareti gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve sürdürülen projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Çiçek, nazik ziyaretlerinden dolayı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Vali-Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
