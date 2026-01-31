Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, ziyarete dair görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel