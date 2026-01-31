Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti

Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, ziyarete dair görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, 1'inci Komando Tugay Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinden görüntülerine yer verildi. - ANKARA

