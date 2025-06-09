Kara Kuvvetleri Komutanı Bayramda Mehmetçiklerle Buluştu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ağrı'da konuşlu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Ziyaret kapsamında, bayramı görev başında geçiren personelle bir araya gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, askerlerle sohbet etti, bayramlarını tebrik etti. Bayraktaroğlu, burada görev yapan Mehmetçiklere özverili, fedakar ve başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, görevlerinde üstün başarılar diledi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, ayrıca bölgede görev yapan diğer birlik komutanlarıyla da uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Komutanların ve görevli personelin Kurban Bayramı'nı kutlayan Orgeneral Bayraktaroğlu, gösterdikleri gayret ve disiplinli çalışmalar dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Bayramın, Mehmetçiklerin moral ve motivasyonuna katkı sağlaması temennisinde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, tugayda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Orgeneral Bayraktaroğlu, Mehmetçiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - AĞRI