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Kara ATMACA UM, Sinop'ta Rekor Kırdı

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Sinop'ta gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde, kara ATMACA UM füzesi en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi. ROKETSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, Türk savunma sanayisinin mühendislik ve teknolojik yetkinliğine vurgu yaptı.

Atmaca Um, Sinop'ta rekor kırdı

SİNOP - Kara ATMACA, Sinop'ta yapılan atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi.

Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi Atmaca UM (Kara Atmaca), Sinop'ta gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En uzun menzilli seyir füzemiz Kara ATMACA UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ROKETSAN'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabında alıntıladı. Kara ATMACA'nın, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak kendi rekorunu bir kez daha kırmasının, Türk savunma sanayisinin mühendislik kabiliyetlerini, teknolojik yetkinliğini ve stratejik caydırıcılığını gözler önüne serdiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren Başkanlığımız personelini, ROKETSAN ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum."

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de paylaşımında, "Kara ATMACA'mız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi. Seyir füzemiz ATMACA UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kara ATMACA UM, Sinop'ta Rekor Kırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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