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Kar Lezzeti: Müdür Yardımcısı İbrahim Turan Kardan Çağ Kebabı Yaptı

Kar Lezzeti: Müdür Yardımcısı İbrahim Turan Kardan Çağ Kebabı Yaptı
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Uzundere ilçesindeki Şelale İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek kardan çağ kebabı yaptı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Şelale İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek hem güldürdü hem de Erzurum'un geleneksel lezzetini hatırlattı.

Müdür Yardımcısı Turan, kardan yaptığı çağ kebabıyla dikkat çekti. Çağ kebabının Erzurum'a ait olduğunu vurgulamak isteyen Turan, karla şekillendirdiği "kar cağını" altına ateş yakarak servis etti. Çağ kebabını kar birikintisinden kesip yiyormuş gibi yapan Turan, bu dikkat çekici fikriyle izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Kardan ev de yaptı

İbrahim Turan, çağ kebabının ardından kardan bir ev inşa ederek, karın güzel fikirlerle keyifli hale dönüştürülebileceğini gösterdi.

Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İbrahim Turan'ın hem çağ kebabı hem de kardan evi, Erzurum'un kültürünü ve karla mücadelesini eğlenceli bir şekilde birleştirerek takdir topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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