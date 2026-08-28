Gurbetçilerin Dönüş Yoğunluğu Kapıkule'de Rekor Kırdı

Haber: Ergin YILDIZ

(EDİRNE) - Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönüş yoğunluğu sürüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi dönüşünde Kapıkule Sınır Kapısı'nda pik yaşandığını söyledi.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda son yılların en yoğun günleri yaşanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda son 3 yılın çıkış rekoru kırdığını söyledi. Sezer, dün Kapıkule'den 5 bin 587 gurbetçinin çıktığını ifade etti.

Gurbetçi sezonun sonuna gelindiğini dile getiren Vali Sezer, "22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp Eylül ayının ortasına kadar devam eden bir gurbetçi sezonumuz var. Şu ana kadar geçen seneden daha iyi durumdayız. Özellikle beklemeler noktasında. 22 Haziran gurbetçi sezonumuzda şu ana kadar 3 milyon 700 bin yolcu, 1 milyon araç giriş çıkışı oldu. Bizim tahminlerimiz şu ana kadar çıkış yapacak 60 bin gurbetçi aracımız var. Onlar da önümüzdeki 10 günlük süreçte tekrar bulundukları ülkelere doğru bir dönüş yapacaklar. Dün çıkış noktasında son 3 yılın rekorunu kırdık. 5 bin 587 araç çıkışı oldu. ve bugün de bu yoğunluk nispeten devam ediyor. Bundan sonra da azalarak son 10 günlük sürece gireceğiz" dedi.

"BİR DAHA ARABAYLA GELMEM"

Yurt dışına çıkış kuyruğunda bekleyen gurbetçiler ise Türkiye'de yaşadıkları sorunları aktardı. Gurbetçi Mehmet Güdük, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezasını iki defa ödediğini ifade ederek, "Yaklaşık bir ay oldu geleli. İznimiz çok güzel geçti ama geçerken ceza aldılar. HGS cezasını ödediğim halde tekrar ödedim. 9 bin 500 lira. Buraya kadar izin güzeldi ama şu iki kuyruğu bir türlü geçemiyoruz. Bir daha arabayla gelmem. Para biriktirip uçakla gelmem lazım" diye konuştu.

"SEZONDA BİLET FİYATLARINDA BİRAZ YARDIMCI OLSALAR"

Gurbetçi Nafis Çongar, Türkiye'de gurbetçilere farklı davranıldığını belirterek şunları söyledi:

"Gurbetçilere farklı muamele yapılıyor. Bunlar da bizi yaralıyor. Oğlum Muğla Fethiye'de tatile gitti. Pakistanlı bir arkadaşı Türkiye'ye izine gelmişti. Hastanede iki dikiş için 63 bin lira para kesmişler. Sizce bu insan bir daha Türkiye'ye gelir mi? Böyle sorunlar oluyor ama yine de ülkemizi seviyoruz. Uçakla gelmek daha makul sanki. Devlet yetkilileri sezonda bilet fiyatlarında biraz yardımcı olsalar daha makul olur."

Kaynak: ANKA