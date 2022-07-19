Kapadokya'yı 9 günde 180 bin kişi ziyaret etti

En çok ziyaret edilen müze Hacı Bektaş Veli müzesi oldu

NEVŞEHİR 9 Günlük bayram tatilinde 180 bin kişi rotasını Kapadokya bölgesine çevirdi. Dünyanın ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi 9 günlük bayram tatilinde yine doldu taştı.

Bir birinden ilginç vadileri ve açık hava müzelerinin yanı sıra peribacaları, yer altı şehirleri ile Dünya UNESCO kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesi geçtiğimiz bayram tatilinde binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. 9 günlük tatilde bölgede doluluk oranı yüz de yüze yaklaştı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler başta sıcak hava balonu ile Kapadokya bölgesini havadan izlerken, atv ve at turları gibi bir çok etkinliğe de katıldı. Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 9 günlük tatilde Kapadokya bölgesi ziyaretçi sayılarını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre en çok ziyaret edilen müze Hacı Bektaş Veli müzesi oldu. 9 günlük bayram tatilinde Hacı Bektaş Veli Müzesini 46 bin 500 kişi ziyaret etti. Yapılan açıklamada 38 bin 718 ziyaretçi sayısı ile Zelve -Paşa bağları ören yer ikinci sırada yer alırken Göreme Açık Hava Müzesi de 36 bin 204 ziyaretçi sayısı ile en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasında üçüncü sırada yerini aldı.

Ayrıca Kaymaklı yer altı şehrini 20 bin 410, Derinkuyu yer altı şehrini 18 bin 440, Özkonak Yer altı şehrini 7 bin 602, karanlık kiliseyi 5 bin 108 ve El Nazar kilisesini de 2 bin 400 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaret edilen diğer müze ve ören yerleri ile birlikte 9 günlük bayram tatilinde Kapadokya bölgesini 182 bin 608 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.