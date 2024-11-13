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Kapadokya Üniversitesi'nde Teknoloji ve İnovasyon Konferansı Düzenlendi

Kapadokya Üniversitesi'nde Teknoloji ve İnovasyon Konferansı Düzenlendi
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Kapadokya Üniversitesi, gençleri teknoloji ve inovasyon dünyasıyla buluşturmak amacıyla Teknofest Bilgilendirme Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta T3 Vakfı'nın projeleri, Teknofest yarışmaları ve gençlerle ilgili fırsatlar ele alındı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), gençleri teknoloji ve inovasyon dünyasıyla buluşturmak amacıyla Teknofest Bilgilendirme Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta, T3 Vakfı'nın projeleri, Deneyap Türkiye, Teknofest yarışmaları ve gençlere yönelik fırsatlar ele alındı.

T3 Vakfı Nevşehir İl Sorumlusu Melike Saraç ve T3 Vakfı Eğitmen Mentör Bursiyeri Furkan Durmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere ve teknoloji meraklılarına büyük bir ilham kaynağı oldu. Konferansta, özellikle T3 Vakfı'nın gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak için yaptığı projeler ve Deneyap Türkiye ile sağlanan fırsatlar anlatıldı.

Furkan Durmaz, Teknofest yarışmalarına dair önemli bilgiler paylaşarak, yarışmalara katılmanın gençler için nasıl bir öğrenme ve gelişim süreci sunduğunu vurguladı. Ayrıca, Teknofest'te 5 kez finale kalarak önemli başarılar elde eden Durmaz, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı ve gençlere rekabetçi dünyada nasıl başarılı olabileceklerine dair ipuçları verdi. Konferansın bir diğer önemli konusu ise, Deneyap Takımlar Dönemi Mentörlük Başvuruları oldu. Melike Saraç, Deneyap Türkiye projesi kapsamında mentörlük başvurularının nasıl yapılacağı hakkında katılımcılara bilgiler verdi ve projelere katılan gençlerin gelişim sürecine nasıl katkı sağlandığına değindi.

T3 Vakfı'nın organizasyonlarına katılım sağlayan öğrenciler, Take Off İstanbul gibi önemli teknoloji etkinliklerinden nasıl faydalanabileceklerini ve girişimcilik dünyasına nasıl adım atabileceklerini de öğrenme fırsatı buldular. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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