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Kapadokya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eğitim Protokolü İmzaladı

Kapadokya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eğitim Protokolü İmzaladı
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Kapadokya Üniversitesi, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle uygulamalı eğitim gezileri düzenlenecek ve turist rehberliği eğitim programı açılacak. Üniversite, bu alanda 20 yıllık deneyim ve TURAK akreditasyonu ile eğitime devam ediyor.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolüyle, uygulamalı eğitim gezileri düzenlenmesi konusunda yetkilendirildi.

'6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Verilen Yetki ve Görevlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik' hükümleri istikametinde yapılan protokol uyarınca turist rehberliği eğitim programı açılması ve bölgesel/ulusal uygulama gezilerinin düzenlenmesi konularında iş birliği yapılıyor. Türkiye'nin en önemli kültür turizmi lokasyonunda kurulmuş olan KÜN bu alanda ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim vermeye devam ediyor. 20 yıllık deneyime sahip KÜN Turist Rehberliği programı ayrıca Türkiye'de Yükseköğretim Kurulunca yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TURAK tarafından akredite edilmiş durumda.

Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılı için gezi tarihleri ve bölgeler kısa süre içinde turistrehberi.kapadokya.edu.tr adresinden duyurulacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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