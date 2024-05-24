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Kapadokya Rehberlerine Gastronomi Eğitimi Verildi

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Kapadokya Bölgesi'nde hizmet veren turist rehberlerine gastronomi konusunda eğitim verildi. Rehberler, bölgeye gelen turistlere bölgenin tarihi ve kültürel yapısını anlatırken, Kapadokya mutfağını da tanıtacak.

Kapadokya Bölgesi'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra, bölgenin önemli yemeklerinin ve ürünlerinin turistler tarafından da tanınması için rehberlere gastronomi eğitimi verildi.

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi tarafından yürütülen program çerçevesinde, Kapadokya Bölgesi'nde hizmet veren turist rehberlerine gastronomi konusunda da hem teorik hem de pratik eğitim verildi. Eğitim sonrasında rehberler, bölgeye gelen turistlere bölgenin tarihi, kültürel ve coğrafi yapısını anlatırken, Kapadokya mutfağını da anlatmaları ve tatmaları sağlanacak. Kursa katılan Profesyonel Turist Rehberi Ramazan Ceylan, "Bölgeye gelen turistler, bölgenin güzelliklerinin yanında, bölgeye özgü lezzetlerinden bahsettiğimizde çok etkileniyorlar. Bence bölgeye gelen turistler bu güzelliklerin yanı sıra, bölgeye özgü lezzetleri de tatmaları gerekiyor. Bu nedenle her grubumuza, bölgenin lezzetlerinden bahsetmeye çalışıyoruz" dedi.

Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Cem Aydoğdu da yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin Uçhisar yerleşkesinde bulunan mutfağımızda, bölgede rehberlik yapan arkadaşlarımız ile bir çalışma yapıyoruz. Rehberlerimizin Türk ve Kapadokya gastronomisini daha yakından tanımalarını istiyoruz. Bu projenin amacı bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlerin, geleneksel yemeklerimizi, modern sunumlarla restoran kalitesine taşımak" şeklinde konuştu.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise, "Bölgemizi turistlere anlatan rehberlerimize yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız buradaki gastronomi zenginliğinin yerli ve yabancı turistlere doğru bir şekilde aktarılabilmesi. Bunun için de eğitimlerimize rehberler ile başladık. Bir hafta süren programa toplamda 30 rehber katıldı. Hem teorik, hem de pratik eğitim aldılar" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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