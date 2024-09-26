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Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ahilik Yarışmasında 3. Oldu

Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ahilik Yarışmasında 3. Oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen 'Genç Ahiler Yemek Yarışması'na katılan Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, toplam 6 ilin katılımıyla gerçekleşen yarışmada 3.lük ödülü aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin hedefleri arasında yer alan Ahilik Haftası ve Ahilik kültürünü yaşatma adına gastronomi yemek yarışmaları düzenlendi.

Kırşehir'de düzenlenen yarışmaya Nevşehir'i temsilen Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılım sağladı.

Mottosu "Genç Ahiler Yemek Yarışması" olan bu gastronomi yarışması, Ahiler Kalkınma Ajansı bünyesindeki illerde bulunan Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Nevşehir Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 ilden toplam 8 okulun katıldığı yarışmada 3.lük ödülü aldı. Yarışmaya danışman öğretmenler Kardelen Yıldız ve Şerife Baytın, 2 öğrenci ile katıldı. 9. sınıflardan 5 öğrencinin de gözlemci olarak katıldığı yarışmalarda Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 3. oldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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